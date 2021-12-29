Блинкен: США продолжают усилия для дипломатического решения российско-украинского конфликта

Он озвучил действия США, направленные на дипломатическое решение конфликта на востоке Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Польши Збигневом Рау, во время которого рассказал об усилиях Вашингтона по решению российско-украинского конфликта.

Об этом информирует "Интерфакс".

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"Госсекретарь сообщил министру иностранных дел о действиях США, направленных на дипломатическое решение конфликта на востоке Украины", - говорится в сообщении Госдепартамента.

Также Блинкен выразил решительную поддержку США безопасности Польши, которая все еще сталкивается с попытками Беларуси использовать в своих целях уязвимых мигрантов.

Напомним, руководитель российской делегации по военной безопасности Константин Гаврилов заявлял, что Российская Федерация не допустит размещения инфраструктуры НАТО в Украине и Грузии.

Дальнейшее расширение НАТО Россия будет рассматривать как пересечение "красных линий", отметил глава российского МИД Сергей Лавров.

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