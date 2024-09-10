Блинкен во время визита в Украину сообщит о разрешении бить вглубь России — конгрессмен

Во время своего визита в Киев 11 сентября государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщит украинцам о разрешении Вашингтона на удары вглубь РФ американскими дальнобойными ракетами ATACMS.

Об этом сообщила журналистка Axios Джулигрейс Бруфке со ссылкой на слова главы Комитета иностранных дел Палаты представителей США Майкла Маккола.

"Я разговаривал с Блинкеном два дня назад, и он едет со своим коллегой из Великобритании в Киев, чтобы по существу сказать им (украинцам – ред.), что они позволят [ударить по России с помощью ATACMS]", – цитирует Бруфке слова Маккола.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что президент США Джо Байден намерен обсудить с премьер-министром Великобритании Киром Стармером разрешение для Украины бить по РФ дальнобойным оружием. Разговор запланирован на пятницу, 13 сентября.

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