Блинкен встретится с Лавровым на следующей неделе: в Белом доме назвали дату

Блинкен встретится с Лавровым на следующей неделе: в Белом доме назвали дату

Инициатором этой встречи была американская сторона.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым. Встреча намечена на среду, 23 февраля.

Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в пятницу, 18 февраля.

"Он (Сергей Лавров – ред.) принял предложение, он будет взаимодействовать со своим коллегой в среду", — сказала Псаки. Однако формат и место переговоров – неизвестны.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщала, что США очень надеются, что РФ положительно отреагирует на предложение госсекретаря США Энтони Блинкена встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве на следующей неделе.

Перед этим госсекретарь США направил письмо главе МИД РФ с предложением провести на следующей неделе очную встречу. Об этом он сообщил во время заседания Совбеза.

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