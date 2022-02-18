Блинкен встретится с Лавровым на следующей неделе в Европе, если РФ не нападет на Украину

Блинкен встретится с Лавровым на следующей неделе в Европе, если РФ не нападет на Украину

Если россияне вторгнутся в ближайшие дни, это будет означать, что они никогда серьезно не относились к дипломатии.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен планирует встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым для обсуждения ситуации вокруг Украины в конце следующей недели при условии, что РФ за это время не пойдет на вторжение.

Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, — пишет Укринформ.

"Россияне ответили, предложив даты встречи на конец следующей недели, что мы принимаем – при условии никакого дальнейшего вторжения России в Украину", — отметил Прайс.

Он добавил, что в случае, если россияне вторгнутся в ближайшие дни, это будет означать, что они никогда серьезно не относились к дипломатии.

Также представитель Госдепартамента США сообщил, что встреча планируется в Европе.

Ранее госсекретарь США заявил, что направил письмо главе МИД РФ с предложением провести на следующей неделе очную встречу.

"Я направил сегодня Лаврову письмо с предложением встретиться на следующей неделе в Европе для обсуждения шагов, которые мы можем предпринять, чтобы урегулировать кризис без конфликта", — заявил Блинкен на заседании СБ ООН.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен второй раз через неделю поговорил с российским коллегой Сергеем Лавровым из — за обострения ситуации вокруг Украины.

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