Блинкен заговорил о возвращении территорий, захваченных после 24 февраля: в чем разница с позицией Киева

Госсекретарь США добавил, что Путину нужен "фиктивный", а не настоящий мир.

Россия не заинтересована в дипломатическом решении войны в Украине и ищет "фиктивный выход из ситуации"

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Wall Street Journal.

Госсекретарь напомнил, что первоначальная цель вторжения РФ – уничтожение идентичности Украины как независимого государства и его аннексии в состав России. Однако Кремлю это не удалось сломить сопротивление украинцев.

Попытка РФ захватить больше территорий на юге и востоке Украины тоже провалилась. Теперь Путин выливает свою злобу в атаках на критическую гражданскую инфраструктуру, пытаясь вывести из строя энергетическую инфраструктуру, отключить тепло, воду, свет, особенно сейчас, когда в Украине наступает зима.

По его словам, диктатор пытается заморозить конфликт, отказавшись вести переговоры о захваченных территориях. Между тем, российская армия воспользуется моментом, удерживает захваченные позиции, отдохнет, перегруппируется, а затем снова сможет напасть.

"Пока Россия не продемонстрирует, что она заинтересована в серьезной дипломатии, она никуда не сдвинется. Мы должны увидеть справедливый и крепкий мир, а не фальшивый мир", – заявил глава американской дипломатии.

В то же время, Блинкен заверил, что Штаты и дальше будут поддерживать Украину.

"Мы сфокусированы на том, чтобы продолжать делать то, что делаем: то есть быть уверенными в том, что у Украины есть все, что ей нужно для защиты и возвращения территорий, захваченных после 24 февраля", – сказал госсекретарь.

На вопрос, смогут ли украинцы вернуть Крым, Блинкен ответил, что украинские граждане сами решают, как поступать.

Кроме того, госсекретарь уклонился от ответа на вопрос журналиста, действительно ли США тайно модифицировали передовые ракетные пусковые установки Himars, которые они передали Украине, чтобы их нельзя было использовать для стрельбы ракетами большой дальности по России.

Отметим, что президент Владимир Зеленский требует от РФ освобождения всех украинских территорий, включая Крым и ОРДЛО, которые были захвачены в 2014 году.

Ранее Блинкен заявил, что администрация Байдена работает над признанием России "страной-спонсором терроризма".

Переговоры с РФ: зачем Кремлю мир

Ранее в Белом доме заявили, что администрация президента США не ведет непубличных переговоров с Россией по Украине.

Однако, по информации Wall Street Journal, Штаты непублично намекают Киеву о необходимости переговоров.

По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, переговоры с Россией после серии крупных военных побед равнозначны капитуляции.

МИД Украины отмечает, что заявлениями о переговорах Россия пытается выиграть время. Российский оппозиционер Леонид Гозман добавил, что перемирие позволит оккупантам перегруппироваться и с новыми силами повторно атаковать Украину.