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Блинкен заверил, что США прилагают значительные усилия, чтобы избежать конфликта между Израилем и Ливаном.

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Блинкен заверил, что США прилагают значительные усилия, чтобы избежать конфликта между Израилем и Ливаном.

Американская сторона прилагает дипломатические усилия. / Фото: Associated Press

Что касается Ливана, то явно не в интересах Израиля, – убежден он.

США прилагают дипломатические усилия, чтобы избежать серьезного силового обострения на границе Израиля и Ливана, где подразделения Хезболлы продолжают обстреливать израильскую территорию на фоне боевых действий в секторе Газа.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет Укринформ.

"Что касается Ливана, то явно не в интересах Израиля, Ливана, Хизбаллы, кого-либо увидеть эскалацию в этом вопросе и увидеть настоящий конфликт", — отметил глава американской дипломатии.

Он добавил, что израильская сторона дала очень ясно понять, что хочет «найти дипломатический путь», который создаст такие условия безопасности как для 100 тысяч израильтян на севере страны, так и для южан Ливана.

"Мы интенсивно работаем над этим, и делаем это дипломатическим путем", — подчеркнул госсекретарь США.

Ранее стало известно, что Израиль и боевики ХАМАС готовы договариваться о новом перемирии для освобождения заложников, удерживаемых террористами.

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Дата публикации
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