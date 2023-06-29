Блинкен заверил, что у Украины есть все для успеха контрнаступления

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью MSNBC.

«И вы слышали, как министр обороны Украины только что, я думаю, вчера сказал, что они должны направить основную часть своих сил на эти усилия. И нет сомнения, что это тяжело, потому что у русских были месяцы, месяцы, месяцы, чтобы создать оборону. Но только вчера мы анонсировали дополнительную помощь Украине. У них есть то, что им нужно для успеха», — подчеркнул Блинкен.

«В той степени, в которой Москва отвлекается на собственные внутренние разногласия, это может помочь. В той мере, в какой сами силы Вагнера больше не находятся на передовой, это может помочь, поскольку они были эффективными. Они просто буквально бросают людей в мясорубку собственного производства Путина, но это имело эффект. Поэтому я думаю, что здесь есть определенная возможность для Украины», – добавил он.

В то же время, Блинкен добавил, что полноценное контрнаступление будет происходить не в течение следующих дней, а в течение следующих недель и месяцев.

Напомним, представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объяснил причины "медленного" контрнаступления Украины. Он подчеркнул, что Украина проводит наступательные операции, чтобы вернуть часть этой территории, она сталкивается с обороной России, и россияне инвестировали в оборонные возможности.

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