Блинкен заверил в двухпартийной поддержке Украины в Конгрессе США

Он не видит признаков, что эта поддержка может прекратиться

Республиканская и Демократическая партии США сохраняют поддержку Украины в Конгрессе.

Об этом заявил Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время брифинга 6 декабря, сообщает РБК-Украина.

Госсекретарь заявил, что усилия США отличаются мощной двухпартийной поддержкой украинского народа и не видят признаков, что эта поддержка может прекратиться.

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Также Блинкен отметил, что для американских властей важно поддерживать постоянный диалог с избирателями в вопросах внешней политики, в частности, через представителей народа в Конгрессе.

"Никакие усилия во внешней политике не могут эффективно поддерживаться без информированного согласия американского народа", — добавил Блинкен.

Напомним, ранее представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что США и их союзники, а также Украина хотят положить конец попыткам Кремля уничтожить соседнюю страну, а не давать временную передышку Путину, чтобы он мог восстановить силы для новой войны.

Также мы информировали, что ранее представительница США в ОО Лиза Карти заявила, что Россия не стремится к переговорам о мире.

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