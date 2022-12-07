Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Блинкен заверил в двухпартийной поддержке Украины в Конгрессе США

Дата публикации
Просмотры
150
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Блинкен заверил в двухпартийной поддержке Украины в Конгрессе США

Фото: commons.wikimedia.org

Он не видит признаков, что эта поддержка может прекратиться

Республиканская и Демократическая партии США сохраняют поддержку Украины в Конгрессе.

Об этом заявил Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время брифинга 6 декабря, сообщает РБК-Украина.

Госсекретарь заявил, что усилия США отличаются мощной двухпартийной поддержкой украинского народа и не видят признаков, что эта поддержка может прекратиться.

Также Блинкен отметил, что для американских властей важно поддерживать постоянный диалог с избирателями в вопросах внешней политики, в частности, через представителей народа в Конгрессе.

"Никакие усилия во внешней политике не могут эффективно поддерживаться без информированного согласия американского народа", — добавил Блинкен.

Напомним, ранее представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что США и их союзники, а также Украина хотят положить конец попыткам Кремля уничтожить соседнюю страну, а не давать временную передышку Путину, чтобы он мог восстановить силы для новой войны.

Также мы информировали, что ранее представительница США в ОО Лиза Карти заявила, что Россия не стремится к переговорам о мире.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
150
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация