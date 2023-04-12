Блинкен заявил, что готов посетить Китай, но есть условие

По его словам, отношения между двумя странами – одни из самых значительных.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что отправится с визитом в Китай. Впрочем, произойдет это, когда будут соответствующие условия.

Об этом он заявил на пресс-конференции.

"Наши отношения с Китаем – это не новая "холодная" война, не трение, не напряженности. Что касается моего визита в Китай, когда созреют соответствующие условия... Я, конечно, буду с нетерпением ждать его", — заявил госсекретарь.

По его словам, в Вашингтоне считают важным и необходимым продолжать искать пути укрепления отношений с Вашингтоном. Блинкен подчеркнул, что отношения между двумя странами – одни из самых значительных, а также самых сложных.

"По Китаю, мы также готовы сотрудничать с ним там, где это отвечает нашим и его интересам, интересам всего мира, по ряду вопросов, которые мы обозначили как транснациональные проблемы, которые ни одна страна не сможет решить в одиночку. И это принесет пользу всем нам и всему миру, если мы найдем способы сотрудничества", – добавил Блинкен.

Напомним, Соединенные штаты Америки готовы предоставить военную помощь Тайваню в случае, если Китай приступит к вторжению на остров. Этот потенциальный шаг разительно контрастировал бы с войной в Украине.

К слову, Китай начал трехдневные военные учения вокруг Тайваня после того, как лидер острова посетила США и встретилась со спикером Палаты представителей.

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