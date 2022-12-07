Блинкен заявил, что мощная поддержка Украины меняет отношение Китая к Тайваню.

Госсекретарь США отверг мнение, что Тайвань важнее для США, чем Украина

Серьезная поддержка Украины после российского вторжения могла изменить отношение Китая к Тайваню.

Такое мнение высказал Государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает CNN.

Он отметил, что США заинтересованы в сохранении мира в Тайванском проливе, а мощная поддержка Украины должна помочь этому.

Таким образом, Госсекретарь США прокомментировал письмо сенатора-республиканца Джоша Хоули, выразив обеспокоенность, что поставки оружия Украине могут ослабить военную поддержку Тайваня для сдерживания китайской угрозы.

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Также он отверг слова сенатора о том, что "Тайвань важнее для США, чем Украина".

Блинкен отметил, что в Пекине внимательно следят за происходящим в Украине, в частности, на реакцию США и других стран на российскую военную агрессию.

"Пекин видел, как страны объединяются необычным образом, чтобы убедиться, что Украина имеет все необходимое для самозащиты, чтобы оказывать огромное давление на Россию, чтобы прекратила свою агрессию, а также убедиться, что в случае с НАТО — мы укрепляем нашу собственную способность защищаться при распространении этой агрессии", — сказал он.

Госсекретарь добавил, что это влияет на мнения китайского руководства о будущем и отношении к Тайваню.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай обвинил ракетный крейсер США в незаконном вторжении в свои воды.

Кроме того, мы информировали, что президент США Джо Байден заявил, что США будут защищать остров Тайвань в случае китайского вторжения.

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