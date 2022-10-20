Блинкен заявил, что Путин не хочет дипломатического урегулирования войны

У российского диктатора Владимира Путина нет интереса к дипломатическому решению войны в Украине после восьми месяцев вторжения.

Об этом ABC News заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Впрочем, отметил госсекретарь, в отличие от Путина к дипломатии стремится украинский лидер Владимир Зеленский — хоть и отговаривается от переговоров с действующим президентом страны-агрессорки.

"Он (Зеленский – Ред.) ясно дал понять, что в какой-то момент дипломатия должна положить этому конец. То, что мы видим до сих пор, – это отсутствие интереса Путина к значимой дипломатии", – подчеркнул он.

Между тем "фюрер" прибегает к нерациональным решениям и поступкам, подытожил Блинкен: "Трудно представить себя в чужом сознании. Я думаю, что он рационален, но решения, которые он принимает, или, лучше сказать, его цели – не рациональны".

Госсекретарь в очередной раз отметил поддержку украинского народа. По его словам, если начнутся переговоры, то цель Вашинтона – "обеспечить сильнейшую позицию на переговорах"

Положение России в политическом мире

Полномасштабная война России против Украины продолжается почти 8 месяцев. Лишь на днях парламентская ассамблея Совета Европы признала Россию страной-террористкой.

Несмотря на это, Путин планирует посетить саммит "Большой двадцатки" на Бали. Бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный считает: делает это диктатор для того, чтобы показать собственную "значимость" внутри России.

В то же время мировые лидеры не очень готовы говорить с диктатором. Да, чиновники США делают все, чтобы на саммите G20 в Индонезии не было личной встречи Джо Байдена с Путиным.

Немецкий канцлер Олаф Шольц назвал нынешнюю путинскую Россию "ненадежным торговым партнером". По его словам, ставка Путина на газовый шантаж не сработала. Более того — Германии удалось избавиться от зависимости от российских энергоносителей.

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