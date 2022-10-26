Блинкен заявил, что США предупредили Путина о последствиях ядерного удара по Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты предупредили президента России Владимира Путина о последствиях для государства в случае ядерного удара по Украине.

Об этом Блинкен рассказал в интервью изданию Bloomberg.

"Мы очень четко и прямо сообщили об этом россиянам, в частности, президенту Путину", — сказал госсекретарь США.

Блинкен также назвал очередным российским фейком истерию с якобы "украинской грязной бомбой". Чиновник отметил, что за Россией часто замечали, что она приписывает другим модель поведения, которую рассматривает сама. Госсекретарь назвал такую риторику безответственной.

Он также заверил в дальнейшей поддержке Украины со стороны США. Блинкен сказал, что для американских властей важно оставаться на стороне Украины.

Напомним, Россия сейчас проводит свои ежегодные ядерные учения "Гром". В рамках учений прошли тренировочные запуски баллистических ракет с ядерными боеголовками на полигоне "Кура" на Камчатке.

Ядерная угроза из России

По последним данным Пентагона, там не видят признаков готовности Путина применить ядерное оружие или "грязную бомбу" в Украине.

О потенциальной угрозе в очередной раз высказался президент США Джо Байден. Он сказал, что Россия совершит невероятно серьезную ошибку, если попытается применить ядерное оружие против Украины.

В то же время, в украинской разведке сейчас оценивают как маловероятную возможность применения Россией ядерного оружия. Однако там предупредили, что соответствующие угрозы будут продолжаться.

В то же время, министр обороны РФ Сергей Шойгу и Путин обвиняют Украину в якобы создании "грязной бомбы" и подготовке атаки на собственной территории с последующим обвинением в адрес Москвы.

В России тренировались осуществить ядерный удар

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