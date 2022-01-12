Блинкен заявил о готовности США увеличить военную помощь Украине и ввести санкции против РФ

Блинкен подчеркнул, что "без участия Украины никаких предметных дискуссий по Украине не будет".
В случае вторжения РФ в Украину, США готовы увеличить оборонную помощь Киеву, усилить присутствие НАТО в Восточной Европе и ввести экономические санкции против Кремля.
Соответствующее заявление американский госсекретарь Энтони Блинкен озвучил во время телефонного разговора с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, говорится на сайте Госдепа.
"Если Россия выберет путь дальнейшего конфликта, Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры готовы наложить огромные расходы на российскую экономику, усилить присутствие НАТО в прифронтовых союзных государствах и увеличить оборонную помощь Украине", — заверил Блинкен.
Глава внешнеполитического ведомства США также подтвердил свою поддержку дипломатии как единственного ответственного пути продвижения вперед и подчеркнул, что "без участия Украины никаких предметных дискуссий по Украине не будет".
Кроме того, дипломаты, отметив всеобщую обеспокоенность длительным и неспровоцированным наращиванием военного могущества РФ в и вокруг Украины, обсудили итоги американо-российского диалога по стратегической стабильности в Женеве и последующие шаги накануне заседания Совета НАТО–Россия в Брюсселе.
"Госсекретарь Блинкен также поделился ожиданиями от заседания Постоянного совета ОБСЕ 13 января в Вене", — говорится в сообщении Госдепа США.
Напомним, что в понедельник, 10 января, в Женеве завершились переговоры правительственных делегаций России и США о так называемых "гарантиях безопасности", которыми Москва требует исключить возможность вступления Украины в НАТО.
После встречи первая заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что Россия не дала гарантий не вторгаться в Украину. Также она предупредила Россию о новых санкциях из-за агрессии против Украины.
Между тем, конгрессмены в США предложили объявить Украину страной "НАТО-плюс".
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