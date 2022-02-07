Блинкен заявил о готовности Украины к особому статусу Донбасса "при определенной последовательности"

Блинкен заявил о готовности Украины к особому статусу Донбасса "при определенной последовательности"

Госсекретарь США обвинил Россию в том, что она не выполняет Минские договоренности.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен допустил, что, при определенных условиях, Украина "готова двигаться вперед" по предоставлению особого статуса Донбасса.

Об этом госсекретарь сказал на брифинге с представителем Евросоюза по внешней политике Жозепом Боррелем в Вашингтоне.

По его словам, Вашингтон и Киев едины во мнении, что Минские договоренности — единственный путь разрешения конфликта на Донбассе, вызванного агрессией РФ. Блинкен подчеркнул, что именно Россия, а не Украина, игнорирует Минские договоренности.

"Украина продвигается в имплементации Минских соглашений. Если посмотреть на прописанные условия, то можно увидеть, что Украину их выполнила почти все, тогда как Россия не выполнила никаких обязательств", — отмечает госсекретарь.

"В договоренностях идет речь об особом статусе Донбасса, и я считаю, что при определенной последовательности (выполнения пунктов Минских соглашений — Ред.) Украина готова двигаться вперед", — сказал Блинкен.

Ранее временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что РФ неправильно трактует Минские соглашения и затрудняет достижение компромисса по Донбассу.

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