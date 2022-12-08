Блинкен заявил о новой стратегии Путина: "Он не добьется успеха"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент России Владимир Путин применил новую стратегию,чтобы сломать волю украинского народа.

Об этом Блинкен написал в Сети.

"Президент Путин применил новую стратегию разрушения домов и инфраструктуры в попытке сломать волю народа Украины. Он не добьется успеха", – говорится в заявлении.

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Госсекретарь в очередной раз подчеркнул, что США и дальше будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

К своему сообщению Блинкен добавил видеоролик, в котором говорится, что кремлевские ракетные обстрелы Украины убили тысячи гражданских, а миллионы – оставили без электричества, отопления или питьевой воды. Также отмечается, что с наступлением зимы эти атаки растут.

President Putin был беспокоиться о новой strategii для деструктивных хозяев и infrastructure в том, чтобы разрушить Украину людей. He won't succeed. Мы должны remain #UnitedWithUkraine для того, чтобы продолжить его. pic.twitter.com/uX2VQLuMsl — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 8, 2022

Напомним, Путин 8 ноября открыто заявил, что Россия атакует ракетами энергетическую инфраструктуру Украины. Диктатор объяснил эти атаки тем, что Украина повредила Крымский мост и не дала воду в оккупированный Донецк.

А перед этим представитель президента РФ Дмитрий Песков прибег к прямому шантажу Украины, заявив, что все возможные страдания населения Украины прекратятся, если Киев выполнит требования Москвы.

Заметим, по данным "Укрэнерго", Россия во время обстрелов энергообъектов Украины выпустила более 1000 ракет и снарядов, нанеся большой ущерб энергосистеме.

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