Блинкен заявил о "снижении температуры" диалога между США и Китаем

В настоящее время страны продолжают контакты по ряду вопросов.

Пекину и Вашингтону удалось снизить температуру отношений между сторонами.

Об этом заявил Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Чикаго.

Блинкен отметил, что отношения между Китаем и США влияют и на другие страны, поэтому у них также есть интерес.

"Я так думаю, потому что, как я уже говорил, когда мы много встречаемся, много разговариваем, результат оказывается именно таким", — пояснил политик.

В качестве примера Блинкен привел переговоры между президентом США Джо Байденом и лидером КНР Си Цзиньпином на саммите G20, состоявшемся в 2022 году на Бали.

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Напомним, ранее представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что власти Китая оставляют большие надежды на визит госсекретаря США Энтони Блинкена, который должен состояться в начале февраля.

Кроме того, мы ранее информировали, что Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудит войну в Украине с Руководством Китая во время визита в Пекин.

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