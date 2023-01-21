Блинкен заявил о "снижении температуры" диалога между США и Китаем

В настоящее время страны продолжают контакты по ряду вопросов.
Пекину и Вашингтону удалось снизить температуру отношений между сторонами.
Об этом заявил Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Чикаго.
Блинкен отметил, что отношения между Китаем и США влияют и на другие страны, поэтому у них также есть интерес.
"Я так думаю, потому что, как я уже говорил, когда мы много встречаемся, много разговариваем, результат оказывается именно таким", — пояснил политик.
В качестве примера Блинкен привел переговоры между президентом США Джо Байденом и лидером КНР Си Цзиньпином на саммите G20, состоявшемся в 2022 году на Бали.
Напомним, ранее представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что власти Китая оставляют большие надежды на визит госсекретаря США Энтони Блинкена, который должен состояться в начале февраля.
Кроме того, мы ранее информировали, что Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудит войну в Украине с Руководством Китая во время визита в Пекин.
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