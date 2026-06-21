Ближайшая союзница Трампа в Европе пошла против него: почему Мэлони резко изменила тон

Джорджа Мэлони и Дональд Трамп / © Getty Images

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Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони, которую долгое время называли самой преданной европейской союзницей Дональда Трампа, резко изменила тон в отношениях с президентом США.

Об этом говорится в материале Financial Times.

Мелони раньше избегала публичной критики Трампа, даже несмотря на его противоречивые заявления и действия. Однако после последнего конфликта она обвинила его в искажении событий и попустительстве врагам США и Запада.

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Причиной обострения стало заявление Трампа о том, что Мэлони якобы "умоляла" его сфотографироваться с ней на недавнем саммите G7 во Франции. Премьер Италии ответила видеообращением в соцсетях, в котором назвала версию Трампа "полностью выдуманной".

Политолог Римского университета Луисс Джованни Орсин считает, что такие слова были для Мэлони неприемлемыми, поскольку она позиционирует себя как политик, защищающий честь и интересы Италии.

"Это нападение носило личный характер и намекало на отсутствие достоинства. Но оно не считает это мелкой личной проблемой", - пояснил Орсин.

По его словам, для политика-националиста вопрос чести имеет политическое значение.

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После этого Трамп в Truth Social повторил свои утверждения, заявив, что Мэлони якобы "снова и снова" просила об общем фото. Также он раскритиковал Рим за отказ разрешить американским военным использовать итальянские авиабазы для ударов по Ирану.

Трамп заявил, что популярность Мэлони в Италии "оставляет желать лучшего", и предположил, что после американской операции против Ирана она якобы хочет снова сблизиться с ним, чтобы улучшить свои рейтинги.

Мэлони ответила, что дружба с Трампом ее популярности "точно не помогла", и посоветовала ему сосредоточиться на собственных рейтингах.

Конфликт стал резким поворотом в отношениях двух политиков, ранее демонстрировавших идеологическую близость. Мелони была единственным европейским лидером, который присутствовал на инаугурации Трампа на второй срок. Сам Трамп раньше называл ее "фантастической женщиной" и "одним из настоящих мировых лидеров".

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Однако тесные связи с движением MAGA начали создавать для Мэлони политические риски. По словам бывшего посла Италии в НАТО Стефано Стефанини, Трамп стал электоральной угрозой даже европейским правам.

"Быть в лагере противников Трампа сейчас может принести ей определенные электоральные выгоды", - считает Стефанини.

Дополнительное давление на отношения оказали американские пошлины на товары из ЕС, ударившие по итальянскому экспорту, а также американо-израильская атака на Иран. В Италии ее последствия ощутили из-за роста цен на энергоносители.

Рим отказался разрешить американским самолетам, задействованным в операции против Ирана, дозаправляться на авиабазах в Сицилии. Это стало попыткой дистанцироваться от кампании, непопулярной среди итальянцев.

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После того как Трамп раскритиковал выступавшего против войны с Ираном Папу Льва, Мелони назвала такие нападки "неприемлемыми". Впоследствии Трамп раскритиковал уже ее саму, заявив, что ему "не хватает мужества" из-за позиции относительно американских военных баз.

Несмотря на это, Мэлони некоторое время пыталась сохранять дипломатическую сдержанность и надеялась наладить отношения на саммите G7. Однако после нового личного выпада со стороны Трампа в Италии политики разных лагерей приняли ее сторону.

Сенатор Лучио Малан из партии Мелони "Братья Италии" заявил, что нападение Трампа было неспровоцированным, и премьер должна была отреагировать.

"Я думаю, что большинство итальянцев одобряют защиту национального достоинства", - сказал он.

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В то же время, эксперты предупреждают, что Мелони теперь придется осторожно перестраивать свою внешнюю политику. Ее правительство долго делало ставку на тесные связи с Белым домом, чтобы усилить влияние Италии в Брюсселе.

По словам Стефанини, международная политика Мэлони оказалась в сложном положении.

"Теперь ей нужно переосмыслить ее. Но ей нужно быть осторожной, чтобы не выглядеть непоследовательной. Люди также помнят ее близость к Трампу", - отметил он.

Конфликт между Трампом и Мелони: что известно

Напомним, конфликт между Дональдом Трампом и Джорджей Мэлони обострился после саммита G7 во Франции. Президент США заявил итальянским журналистам, что премьер Италии якобы сама настаивала на совместном фото с ним.

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По словам Трампа, Мэлони "очень хотела" сфотографироваться вместе, а он согласился только потому, что ему "стал ее жаль". Эти слова вызвали резкую реакцию в Италии, поскольку прозвучали как личное унижение для премьера.

Позже Трамп продолжил критику уже в своей соцсети Truth Social. Он повторил, что Мелони якобы неоднократно просила об общей фотографии, а также обвинила ее в проблемах с рейтингами внутри Италии.

Отдельно президент США раскритиковал Рим за позицию по Ирану. Он заявил, что Италия отказала США в поддержке в ходе кампании, направленной против иранской ядерной программы. По версии Трампа, после американской военной операции против Ирана Мэлони якобы снова хочет сблизиться с Вашингтоном, чтобы улучшить свои политические позиции.

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