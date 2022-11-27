"Ближайшие месяцы будут очень тяжелыми": премьер Польши рассказал, когда закончится война в Украине

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил свою поддержку Украины. Он накануне встретился со своими коллегами из Украины и Литвы во время конференции "Grain from Ukraine", на которой политики обсудили совместные усилия в условиях вторжения России в Украину.

Об этом сообщает Newsweek.

Сообщается, что Моравецкий удвоил призывы поддержать Украину из-за российского вторжения. Глава польского правительства осудил европейских лидеров за то, что они "слишком поздно" осознали, что президент России Владимир Путин планировал захватить Украину.

"Европа слишком поздно заметила угрозу со стороны России, поэтому сегодня мы не можем медлить с оказанием помощи Украине. Эта война закончится, когда будут отвоеваны каждый дом, каждая школа, каждая больница и каждая дорога. Ближайшие месяцы могут быть очень и очень тяжелыми, ведь близится зима, а россияне заранее обстреливают энергетическую инфраструктуру, лишая людей в Украине электричества, тепла и приводя к гуманитарной катастрофе", — сказал Моравецкий.

Ранее Моравецкий призвал остановить Путина от "имперского террора", который он творит в Украине, иначе российский диктатор станет "Сталиным 21 века".

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