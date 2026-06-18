Ближайшие месяцы могут стать решающими для Украины: Федоров сделал важное заявление

Министр обороны Украины Михаил Федоров

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Именно сейчас Украина видит так называемое окно возможностей для усиления давления на РФ и работает над тем, чтобы расширить его благодаря поддержке международных партнеров.

Об этом министр обороны Михаил Федоров сообщил после 35-го заседания Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», передает «Интерфакс-Украина».

Федоров отметил, что для реализации поставленных задач критически важно как можно быстрее направлять уже объявленную помощь на нужды украинской армии. Он подчеркнул, что партнеры все больше убеждаются в эффективности украинских решений и поддерживают предложенное Киевом видение дальнейших действий.

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По словам министра, международные союзники видят результаты, которые Украина достигает как на фронте, так и в воздушном пространстве и в операциях на территории РФ. Именно поэтому, подчеркнул он, важно сохранить нынешнюю динамику и использовать возможности для усиления позиций Украины.

Федоров добавил, что положительные изменения в поле боя создают предпосылки для дальнейшего укрепления обороноспособности страны, а поддержка партнеров остается одним из ключевых факторов достижения поставленных целей.

Напомним, 35-е заседание в формате «Рамштайн» состоялось под сопредседателем Великобритании и Германии. Предыдущая встреча Контактной группы проходила 15 апреля в Берлине в смешанном формате.

Также известно, что министр обороны Великобритании Дэн Джарвис перед встречей министров обороны НАТО и заседанием Рамштайна заявил, что поддержка Украины является ключевым приоритетом в работе с союзниками.

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