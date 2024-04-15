Ближний Восток на грани: генсек ООН призвал к разрядке ситуации после удара Ирана по Израилю

Он убежден, что сейчас – время для максимального воздержания.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш озвучил призыв к разрядке и немедленной деэскалации на Ближнем Востоке после того, как Иран нанес массированный авиационно-ракетный удар по Израилю.

Об этом он заявил на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, пишет Укринформ.

«Ближний Восток на грани. Перед народами региона предстала реальная опасность разрушительного полномасштабного конфликта. Сейчас пора для разрядки и деэскалации. Сейчас – время для максимального воздержания», — добавил Гутерреш.

Заседание Совбеза в воскресенье было созвано на основании письма постоянного представителя Израиля при ООН, которое проинформировало об ударе сотнями ракет и дронов по израильской территории. Но генсек также отметил, что глава Совбеза получил письмо от иранской делегации, в котором Тегеран заявил, что предпринял ответные шаги «во исполнение неотъемлемого права Ирана на самооборону».

Также в ночь на воскресенье генсек ООН также выступил с заявлением, в котором решительно осудил серьезную эскалацию со стороны Ирана.

«Пора отойти от края пропасти. Важно избегать каких-либо действий, которые могут привести к большим военным столкновениям на нескольких фронтах на Ближнем Востоке», — сказал генсек ООН.

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Он подчеркнул, что в этом конфликте основную тяжесть несут гражданские жители, платящие наивысшую цену.

«И мы несем общую ответственность, чтобы активно привлечь все заинтересованные стороны для того, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию», — подчеркнул генсек ООН.

Напомним, что Иран совершил прямую воздушную атаку на Израиль, запустив крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники по территории Израиля. Иран запустил по Израилю более 300 ракет и БПЛА, однако 99% воздушных объектов противника удалось перехватить.

ТСН.ua собрал все, что известно об атаке.

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