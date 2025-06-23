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Ближний Восток в огне: Сикорский объяснил, как новый кризис изменит ход войны в Украине
По словам Сикорского, события на Ближнем Востоке окажут влияние на войну в Украине, ведь Россия использовала эту ситуацию, чтобы усилить воздушные атаки, что привело к новым жертвам в Киеве и других городах.
Ситуация на Ближнем Востоке оказывает влияние на войну в Украине.
Такое мнение высказал глава МИД Польши Радослав Сикорский в своем заявлении перед заседанием Совета ЕС в Брюсселе.
По словам Сикорского, события на Ближнем Востоке окажут влияние на войну в Украине, ведь Россия использовала эту ситуацию, чтобы усилить воздушные атаки, что привело к новым жертвам в Киеве и других городах.
«Драматические события на Ближнем Востоке также окажут влияние на эту войну. Тем более что Россия, воспользовавшись случаем, усилила воздушные налеты и бомбардировки. У нас еще один день смерти в Киеве и других украинских городах», — отметил он.
Министр иностранных дел Польши подчеркнул, что эскалация в регионе ведет к росту цен на нефть, что может усилить финансовую устойчивость России.
Тем временем на Ближнем Востоке растет напряженность из-за ударов Израиля по военным объектам Ирана. Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по базам запуска и хранения ракет, направленных против страны, усугубляя конфликт в регионе.