Близки к миру: Трамп прокомментировал ход обсуждений по Украине

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп прокомментировал обсуждение войны в Украине с европейскими лидерами.

Об этом президент США заявил во время брифинга в Белом доме.

"У нас был очень хороший разговор с европейскими лидерами по войне в Украине. Я думаю, что мы сейчас ближе (к миру – ред.), чем когда-либо были", - заявил Трамп.

Он добавил, что "похоже, все идет хорошо, но мы говорим об этом уже долгое время".

Кроме того, Трамп отметил, что за время своей деятельности смог остановить семь войн.

Ранее в Вашингтоне заявили, что на переговорах по Украине зафиксирован прогресс в решении сложных территориальных вопросов.