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Близкий к Путину человек: глава разведки рассказал, кого РФ рассматривала на должность спикера ВР после оккупации

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Близкий к Путину человек: глава разведки рассказал, кого РФ рассматривала на должность спикера ВР после оккупации

Фото: Associated Press

Россия рассматривала кума Путина, бывшего народного депутата Виктора Медведчука на должность главы Верховной Рады после оккупации Украины.

Глава Главного управления разведки МО Кирилл Буданов рассказал, кого россияне планировали назначить спикером Верховной Рады в случае оккупации Киева. По его данным, это должен быть кум Путина Виктор Медведчук.

Об этом руководитель ГУР генерал-майор Кирилл Буданов рассказал в интервью Наталье Мосейчук.

"На должность руководителя СБУ от России (в случае захвата Украины — ред.) должны были назначить человека из СБУ. У россиян не было кандидата на должность спикера ВРУ. У них не было. Возможно, Медведчука они рассматривали. Невозможно, а одним из они рассматривали Медведчука, как в то время еще действительно народного депутата, их проблема (россиян — ред.) в том, что они хотели соединить несовместимые вещи: формальную легитимность и свои желания ... Этих людей, которые объединяли эти два понятия, довольно ограниченный круг", – заметил он.

Напомним, что Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, среди них есть воины "Азова".

200 наших героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 кафиров.

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