Глава Главного управления разведки МО Кирилл Буданов рассказал, кого россияне планировали назначить спикером Верховной Рады в случае оккупации Киева. По его данным, это должен быть кум Путина Виктор Медведчук.

Об этом руководитель ГУР генерал-майор Кирилл Буданов рассказал в интервью Наталье Мосейчук.

"На должность руководителя СБУ от России (в случае захвата Украины — ред.) должны были назначить человека из СБУ. У россиян не было кандидата на должность спикера ВРУ. У них не было. Возможно, Медведчука они рассматривали. Невозможно, а одним из они рассматривали Медведчука, как в то время еще действительно народного депутата, их проблема (россиян — ред.) в том, что они хотели соединить несовместимые вещи: формальную легитимность и свои желания ... Этих людей, которые объединяли эти два понятия, довольно ограниченный круг", – заметил он.

Напомним, что Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, среди них есть воины "Азова".

200 наших героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 кафиров.

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