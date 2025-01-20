Блогер Лекс Фридман раскритиковал Зеленского за мат в адрес Путина

По его мнению, такая позиция Зеленского "крайне непонятна и не будет способствовать достижению мирного соглашения".

Американский блоггер и подкастер Лекс Фридман подверг критике президента Владимира Зеленского за критику Владимира Путина, высказанную в его интервью 6 января.

Об этом блоггер сообщил на своей странице в X.

Фридман считает, что дал Зеленскому "шанс показать готовность к переговорам, зная, что это интервью увидят и Трамп, и Путин".

"Напротив, он выражался грубо о Путине. Это понятно, но неэффективно для ведения переговоров", – утверждает американский подкастер.

По его мнению, такая позиция Зеленского "крайне непонятна и не будет способствовать достижению мирного соглашения".

Фридману также не понравились слова президента Украины о том, что Путин действительно не любит свой народ. Блогер считает, что нужно "относиться с уважением" к российскому диктатору, если Зеленский хочет договориться с ним о мире.

Кроме того, Фридман заявил, что планирует пообщаться с Путиным.

Лекс Фридман родился в городе Чкаловск, Таджикистан. Его отец родился в Киеве, работал в Москве до 1994 года. Бабушка Лекса Фридмана по материнской линии родилась и выросла в Харькове. Семья Фридмана переехала в США в 1994 году, когда Лексу было 11 лет.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский записал подкаст с известным американским интервьюером Лексом Фридманом.

В этом интервью глава государства несколько раз высказался нецензурно. Относительно Будапештского меморандума он, в частности, заявил, что гарантам безопасности "было пох*ру" на Украину.

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