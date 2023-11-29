Блокада границы: Туск, который может стать премьером Польши, обвинил нынешнее правительство в бездействии

Дональд Туск обвинил действующее польское правительство Матеуша Моравецкого "в бездействии, которое нельзя простить" из-за блокирования украинской границы.

Об этом Туск сказал в Сейме, пишет Укринформ.

“Это бездействие, которое нельзя простить. Таким образом, мы ставим под угрозу польско-украинские отношения и не защищаем польских интересов”, — отметил политик.

По его словам, действующее правительство Польши ставит всех в очень сложную ситуацию: "Право и Справедливость", Моравецкий и Качиньский ужасно, очень дилетантски, непрофессионально и очень цинично разыграли украинскую карту.

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По его словам, "Польша должна жить в дружбе и поддерживать Украину, в то же время не пренебрегая собственными интересами".

"Они полностью пренебрегли этим, а когда поняли, что это раздражает людей, начали разыгрывать антиукраинскую карту, а затем отвернулись от проблемы на границе", — отметил Туск.

Мол, он проводит встречи с политиками и экспертами, занимающимися вопросом границы.

Как сообщалось, 15 октября в Польше прошли парламентские выборы. 27 ноября президент Анджей Дуда назначил Матеуша Моравецкого на должность премьер-министра и принял присягу в новом составе Совета министров. Если правительство Моравецкого в течение двух недель не получит вотум доверия в Сейме, то следующим правом формировать новый кабинет будет Дональд Туск, за которым стоит властное большинство в Сейме. Туск уже определился с составом будущего правительства, но фамилии кандидатов еще официально не озвучивались.

Напомним, 6 ноября началась забастовка польских перевозчиков, требующих упразднить транспортный безвиз для Украины.

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