Блокировали ли на границе с Польшей оружие и помощь для Украины: Шмыгаль раскрыл правду

Премьер сообщил, что все эти грузы идут беспрепятственно в Украину.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не было зафиксировано ни одного случая блокирования через границу с Польшей доставки в Украину оружия, военной техники и гуманитарной помощи.

Об этом глава правительства сообщил на пресс-конференции 4 марта.

"Очень важно, что, несмотря на протесты польских перевозчиков, фермеров не зафиксировано ни одного случая блокирования доставки в Украину оружия, военной техники, гуманитарной помощи, горючего. Все эти грузы идут беспрепятственно в Украину", — заверил Шмыгаль.

По его словам, случаи блокировки, которые "громко раздуваются" в Сети, касаются не военной техники, а коммерческих авто, осуществляющих перевозку "под разным видом".

Премьер утверждает, что на польско-украинской границе не был задержан ни один груз, официально зарегистрированный как военная или гуманитарная поддержка.

Напомним, 20 февраля польские протестующие фермеры устроили почти полную блокаду движения на границе Украины. В Сети сообщалось, что поляки не пропускают грузовики даже с военной и гуманитарной помощью, а также высыпали зерно из грузового вагона.

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