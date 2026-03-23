Блокирование помощи Украине: глава Европарламента сделала заявление о спорах в ЕС

Президент Европарламента Роберта Мецола

Президент Европарламента Роберта Мецола назвала поддержку Украины политикой безопасности, а не благотворительностью. Это стало ответом на очередной демарш премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который заблокировал финансовую помощь Киеву.

Об этом Мецола сказала в интервью изданию BILD.

Саммит Евросоюза завершился острым противостоянием после того, как Орбан выступил против новых финансовых пакетов помощи Украине и усиления санкционного давления на Россию. Комментируя ситуацию, глава Европарламента подчеркнула, что ЕС уже неоднократно проходил через сложные кризисы и каждый раз становился сильнее.

«Я не сомневаюсь, что и на этот раз все будет так же. Для нас поддержка Украины — это не альтруизм, а жесткая политика безопасности«, — подчеркнула она.

Мецола также акцентировала, что в условиях войны и роста глобальной напряженности странам ЕС особенно важно сохранять единство.

В то же время она признала, что внутри Союза усиливаются политические разногласия, в частности по вопросам миграции и взаимодействия с правыми политическими силами.

«Мы должны попытаться объединить проевропейские силы, которые действительно хотят предложить правильные решения для людей. В последние годы мы этого не делали», — сказала руководительница Европарламента.

Отдельно она подчеркнула, что несмотря на имеющиеся разногласия, отношения с США необходимо сохранять, ведь трансатлантическое партнерство остается ключевым элементом европейской безопасности.

Напомним, 19 марта Венгрия и Словакия заблокировали выделение Украине кредита на 90 млрд евро, устроив демарш на саммите в Брюсселе. Будапешт и Братислава использовали право вето как инструмент давления, требуя немедленного ремонта нефтепровода «Дружба», поврежденного российским обстрелом.

Президент Евросовета Антониу Кошта назвал такое поведение неприемлемым нарушением условий ЕС, напомнив Орбану о наличии альтернативных путей поставок нефти. Остальные лидеры Евросоюза единодушно осудили шантаж.

Однако вскоре президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что несмотря на блокирование со стороны Венгрии, ЕС предоставит Украине 90 млрд евро кредита на 2026 — 2028 годы. Она подтвердила, что обещание будет выполнено «так или иначе», поскольку условия относительно неперсонального участия Венгрии, Словакии и Чехии в займе уже соблюдены.