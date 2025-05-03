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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Блокирование вступления Украины в ЕС: Сиярто призвал Зеленского «смириться»

Зеленский заявил, что Венгрия делает «очень опасные вещи», блокируя вступление Украины в Евросоюз.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Петер Сиярто

Петер Сиярто / © Associated Press

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Питер Сиярто отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, который раскритиковал блокирование Будапештом вступления Украины в Евросоюз.

Комментарий Сиярто опубликован на его странице в Facebook .

Он прокомментировал слова Зеленского о том, что премьер Венгрии Виктор Орбан вовлекает Украину в предвыборную компанию в стране, а также делает «очень опасные вещи», блокируя путь Украины в ЕС.

Сийярто заявил, что Зеленский «должен смириться с мнением, что все венгры действительно имеют право высказать свое мнение по вопросу ускоренного вступления Украины в ЕС».

«Ведь факт остается фактом: Украина хочет присоединиться к объединению, членами которого мы, а не наоборот… Поэтому Киев должен выбрать соответствующий тон», — написал он.

Ранее сообщалось, что премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что членство Украины в Европейском Союзе невыгодно для Венгрии , потому что, мол, угрожает венгерской экономике.

Мы ранее информировали, что скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проголосовал на нем же инициированном референдуме против членства Украины в Евросоюзе .

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