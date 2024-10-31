Блокирование вступления в НАТО: Зеленский анонсировал двусторонний документ с Венгрией

Глава государства отметил, что Украина не просит Венгрию поддерживать и голосовать за ее приглашение в Альянс, а только – не блокировать этот процесс.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что государство совместно с Венгрией готовит двусторонний документ для того, чтобы эта страна не блокировала приглашение Украины в НАТО.

Об этом глава государства сказал во время общения с руководителями территориальных громад и районов Закарпатья 31 октября.

Зеленский высказался о возможности блокирования Венгрией приглашения Украины в Альянс.

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"Они – одни из тех, кто может блокировать наш план. Частично. Конечно, в большинстве все зависит от нас. Мы пройдем любую блокаду Венгрии, я вам скажу откровенно. Но хочется, чтобы шла Украина к победе без блокад от соседей, а наоборот с их помощью. Здесь можно нам вместе поработать", – высказался президент.

Он сообщил, что на сегодняшний день готовится двусторонний документ между Украиной и Венгрией, который должен "убрать многое, недоразумения или какие-то вызовы современности, будущего и прошлого".

"Чтобы не поднимать вопросы меньшинств. Вопросы могут появляться, но – чтобы решать их, чтобы не было вызовов между нашими государствами. И мы очень положительно на это смотрим. Мы готовили и есть все эти предложения венгерской стороны", – добавил Зеленский.

Глава государства акцентировал, что частью двустороннего диалога и документа являются вопросы безопасности:

"Именно Альянса, именно НАТО. И сама формулировка очень мягкая, с чего можно начинать диалог с Венгрией, – мы просим не блокировать приглашение Украины в НАТО. То есть – не поддерживать, не голосовать за нас, а – не блокировать. Сегодня этот пункт есть в наших предложениях. Мы бы очень хотели, чтобы Венгрия не блокировала даже такой пункт. Для нас это важно".

"Мы тепло относимся к людям, к венграм, особенно к тем людям, которые принимали наших украинцев во время войны, и принимают, и поддерживают. Мы ведь только за диалог", – добавил президент.

Напомним, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что вступление Украины в НАТО может спровоцировать Третью мировую войну.

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