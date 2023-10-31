Блокировка границы с Польшей: в правительстве Украины отреагировали

В правительстве отмечают, что забастовки и блокировки вредят всем: как украинским, так и польским перевозчикам.
Из-за возможной блокировки пунктов пропуска на границе с Польшей со стороны тамошних перевозчиков Минразвития громад и инфраструктуры Украины инициировало встречу для решения вопроса выполнением меморандумов о пропускной способности упомянутых пунктов.
Об этом Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры сообщило 31 октября.
В ведомстве уточнили, что Минразвития громад обратилось в Мининфраструктуры Польши и Директорат по мобильности Еврокомиссии с просьбой провести встречи со всеми привлеченными сторонами для решения вопроса с выполнением меморандумов о пропускной способности украинско-польских пунктов пропуска.
Реакция Украины на возможное прекращение работы пунктов пропуска с Польшей
"Мы получили сообщение о вероятной блокировке пунктов пропуска со стороны польских перевозчиков. Наша позиция состоит в том, что такие забастовки и блокировки вредят всем: как украинским, так и польским перевозчикам", — подчеркнул заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.
Он также заявил о готовности к диалогу, где будут равноценно представлены интересы перевозчиков обеих стран.
В министерстве сообщили, что встреча с Директоратом Еврокомиссии запланирована на 31 октября. Ключевая цель – выработка совместных решений, которые помогут увеличить пропускную способность и обеспечить стабильную работу границы.
"Слабые места" границы с Польшей
Деркач также рассказал о "слабых местах" границы с Польшей, где не выполняются заключенные меморандумы. Так, в октябре выполнение меморандумов составляет всего 50%.
"На это, конечно, есть объективные причины, к примеру ремонтные работы, однако в условиях сезонного увеличения экспорта, морской блокады, мы должны обеспечить стабильную и ритмичную работу границы, чтобы как наши, так и иностранные водители могли точно знать, когда пересекут границу, а экономика работала, особенно ввиду необходимости обеспечить работу "Путей солидарности", — резюмировал замминистра.
Напомним, 30 октября Международная транспортная ассоциация Украины сообщила, что до конца года могут быть перекрыты все выезды в Польшу в связи с стартующими 3 ноября забастовками польских перевозчиков.
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