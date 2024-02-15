Блокировка помощи Украине от США уже влияет на поле боя — Столтенберг

В четверг, 15 февраля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в Брюсселе, что блокирование США помощи Украине уже влияет на поле боя.

Об этом пишет Le Vif.

"Мы уже видим влияние того факта, что Соединенные Штаты не смогли принять решение", — заявил Столтенберг, комментируя нехватку боеприпасов украинских сил.

Эта фраза прозвучала 15 февраля во время встречи министров обороны стран Североатлантического альянса в Брюсселе для подготовки саммита НАТО в Вашингтоне в июле.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал последние успехи Украины в Черном море после потопления российского БДК "Цезарь Куников" и заявил, что это усиливает оптимизм союзников относительно военных возможностей ВСУ.

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