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Блокировка трибуны и попытка отстранения Стефанчука: в Раде во время рассмотрения закона об олигархах произошла перепалка (видео)

Блокировка трибуны и попытка отстранения Стефанчука: в Раде во время рассмотрения закона об олигархах произошла перепалка (видео)

После того, как нардепы проголосовали за рассмотрение законопроекта об олигархах по сокращенной процедуре, часть из них заблокировали трибуну ВРУ.

Трибуну Верховной Рады, которая сегодня рассматривает так называемый закон о олигархах, заблокировала часть нардепов. Это произошло после того, как парламент принял решение рассматривать указанный законопроект по сокращенной процедуре.

Инцидент произошел во время заседания Рады 23 сентября.

"За" такое решение проголосовали 217 нардепов. Впрочем, в некоторых парламентариев, преимущественно от "Европейской Солидарности" и "ОПЗЖ", это вызвало возмущение и они заявили о нарушении процедуры и начали блокировать трибуну ВРУ и выкрикивать "Ганьба".

Кроме того, нардепы начали обвинять первого вице-спикера Руслана Стефанчука в нарушении регламента и пытались отстранить его от ведения сегодняшней сессии. Впрочем, предложение поддержал только 61 депутат.

"Коллеги, это не шоу, занимаем свои места", — заявила вице-спикер Елена Кондратюк перед голосованием.

Напомним, ранее народные депутаты поддержали инициативу продлить сегодняшний рабочий день, пока не завершат рассматривать так называемый законопроект об олигархах.

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