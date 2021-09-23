Блокировка трибуны и попытка отстранения Стефанчука: в Раде во время рассмотрения закона об олигархах произошла перепалка (видео)

Блокировка трибуны и попытка отстранения Стефанчука: в Раде во время рассмотрения закона об олигархах произошла перепалка (видео)

После того, как нардепы проголосовали за рассмотрение законопроекта об олигархах по сокращенной процедуре, часть из них заблокировали трибуну ВРУ.

Трибуну Верховной Рады, которая сегодня рассматривает так называемый закон о олигархах, заблокировала часть нардепов. Это произошло после того, как парламент принял решение рассматривать указанный законопроект по сокращенной процедуре.

Инцидент произошел во время заседания Рады 23 сентября.

"За" такое решение проголосовали 217 нардепов. Впрочем, в некоторых парламентариев, преимущественно от "Европейской Солидарности" и "ОПЗЖ", это вызвало возмущение и они заявили о нарушении процедуры и начали блокировать трибуну ВРУ и выкрикивать "Ганьба".

Кроме того, нардепы начали обвинять первого вице-спикера Руслана Стефанчука в нарушении регламента и пытались отстранить его от ведения сегодняшней сессии. Впрочем, предложение поддержал только 61 депутат.

"Коллеги, это не шоу, занимаем свои места", — заявила вице-спикер Елена Кондратюк перед голосованием.

Головуючий повідомив, що до президії надійшла заява від 2 фракцій про відсторонення Першого заступника Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука від ведення засідання у зв’язку з порушенням Регламенту.

Пропозиція не набрала голосів для прийняття («за» - 61). pic.twitter.com/Vift852o4q — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) September 23, 2021

Напомним, ранее народные депутаты поддержали инициативу продлить сегодняшний рабочий день, пока не завершат рассматривать так называемый законопроект об олигархах.

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