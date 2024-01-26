Bloomberg сообщает о новых "сигналах" от Путина о мире: реакция Кремля на статью

В Кремле отрицают информацию Bloomberg о том, что президент-диктатор РФ Владимир Путин якобы посылает "сигналы" в Белый дом о готовности обсуждать прекращение войны в Украине.

Об этом заявил спикер глава Кремля Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

По его словам, в Москве отрицают, что РФ в случае переговоров по Украине, вероятно, могут отказаться от требования нейтрального статуса Киева и его отказа от вступления в НАТО.

"Нет, это неправильное сообщение. Оно совершенно не соответствует действительности", – заявил Песков.

Статья Bloomberg

На днях американское издание со ссылкой на "двух человек, близких к Кремлю" сообщило, что Путин якобы посылает "знаки" о мире. Отмечается, что по непрямым каналам связи "фюрер" якобы посылает "сигналы" в Вашингтон о готовности обсуждать прекращение войны.

Источники Bloomberg заявили, что в декабре 2022-го чиновникам США передали "сигналы" о готовности российского лидера к переговорам "через посредника, которого они отказались назвать".

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