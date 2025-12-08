Bloomberg: Стармер примет Зеленского в «ключевой момент» для переговоров об Украине

Стармер и Зеленский / © Associated Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник примет президента Украины Владимир Зеленский в Лондоне. Эта встреча проходит на фоне восходящей дипломатической активности по решению войны, в которой Украина уже почти четыре года защищается от полномасштабного вторжения.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам источников, британское правительство и ключевые европейские союзники стремятся координировать позиции накануне, вероятно, новых переговоров о мире, безопасности и поддержке Украины.

Для Украины эта встреча может стать важной, учитывая необходимость гарантий безопасности, поддержки в военной сфере и закрепления обязательств западных партнеров на будущее.

Ранее Великобритания уже демонстрировала солидарность с Украиной: в начале 2025 г. Стармер подписал с Зеленским долгосрочное соглашение о партнерстве между странами.

Встреча в Лондоне проходит на фоне активизации дипломатии — украинский президент в конце прошлой недели провел переговоры с американскими посредниками и готовится к ряду контактов с европейскими лидерами.

Напомним, накануне издание Bloomberg информировало, что Британия определила подразделения и местонахождение штабов для размещения своих войск в Украине в рамках коалиции из 30 стран. Эти шаги, предусматривающие разведывательные миссии и оценку боевой готовности, предпринимаются под руководством Британии и Франции для поддержки Украины в случае достижения мирного соглашения. Министр обороны Джон Гили пояснил, что планы предполагают возможность размещения британских войск, чтобы "помочь обеспечить мир в долгосрочной перспективе".

Ранее 25 ноября Зеленский сообщил, что в этот день состоится встреча "коалиции желающих". Перед этим он провел продуктивные телефонные разговоры со Стармером, президентом Финляндии Александром Стуббом и канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Главная цель разговоров — скоординировать позиции и приоритетные вопросы для обсуждения на коалиции после встреч в Женеве, где был представлен обновленный рамочный документ по мирному соглашению.