Bloomberg узнал сроки, когда США планируют достичь полного прекращения огня в Украине

Дональд Трамп и Владимир Путин. / © ТСН.ua

Реклама

Представители Соединенных Штатов Америки на встрече в Париже заявили, что они хотят добиться полного прекращения огня в войне Украины с Россией в ближайшие несколько недель.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Переговоры, участие в которых приняли президент Франции Эммануэль Макрон, спецпредставитель США Стив Виткофф, а также украинские чиновники, были сосредоточены на том, как можно скорее перейти к прекращению огня и крепкого мира.

Реклама

По информации издания, американские чиновники указали, что ожидают значительного прогресса в ближайшее время, в свою очередь, участники встречи согласились работать в этом направлении.

Bloomberg пишет, что парижская встреча ознаменовала последнюю попытку Европы повлиять на результат переговоров, продемонстрировав, что вместе с Киевом они полностью поддерживают усилия США по прекращению войны, а что Россия должна доказать серьезность своих намерений в переговорах о прекращении огня.

Европейские чиновники также хотели узнать, какие действия рассматривает администрация президента США Дональда Трампа, если не получит прогресса от Кремля. Кроме того, еврочиновники хотели убедить Вашингтон в необходимости усилить свою позицию в отношении Москвы.

Как сообщалось, госсекретарь США Марко Рубио шокировал заявлением, что усилия США по прекращению войны могут потерпеть неудачу. Штаты хотят помочь достичь мира.