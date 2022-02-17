Боевики планируют провокации и эвакуацию населения на оккупированном Донбассе – главнокомандующий ВСУ

Украинская сторона не планирует наступательные военные действия.

На оккупированной территории Донбасса в связи с возможным обострением и провокацией боевики планируют эвакуацию местного населения в некоторых населенных пунктах, в частности в Донецке.

Об этом говорится в официальном заявлении главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного со ссылкой на информацию, поступающую из оккупированной части Донецкой области.

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"Официально сообщаем: Вооруженные Силы Украины неукоснительно придерживаются Минских договоренностей и норм международного гуманитарного права, не планируют никаких наступательных операций или обстрелов мирных жителей. Наши действия носят исключительно оборонительный характер. Ответственность за ситуацию на временно оккупированных территориях несет государство-оккупант. Какой-либо вред, который может быть причинен людям или объектам инфраструктуры на временно оккупированных территориях, является провокацией. Украинская сторона информирует международные организации о подготовке таких провокаций", — говорится в заявлении.

В четверг, 17 февраля с начала суток до 19:00, со стороны российских оккупационных войск было зафиксировано 47 нарушений режима прекращения огня. В 38 случаях они применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

"Противник произвел прицельные обстрелы объектов социальной инфраструктуры, ранения получили два гражданских лица. При этом, используя дезинформацию и пропаганду, российские оккупационные администрации обвиняют в обстрелах мирных жителей Вооруженные Силы Украины. Грубые нарушения Минских договоренностей российскими оккупационными войсками, имевшие место в течение текущих суток, должны быть расследованы. Это позволит в будущем действовать более эффективно с целью поддержки режима прекращения огня", - отметил Залужный.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе обратилась к координатору ТКГ от ОБСЕ по поводу безотлагательного созыва внеочередного заседания рабочей группы по вопросам безопасности, а после этого – заседания ТКГ по вопросам нарушений режима прекращения огня, которые проходили в течение 17 февраля.

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