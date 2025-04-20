Владимир Зеленский / © Associated Press

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Курщина и Белгородская область — на эту территорию пасхальные заявления российского диктатора Владимира Путина не распространились.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в сообщении в соцсетях.

Боевые действия продолжаются, российские удары продолжаются. На части направлений на фронте продолжает звучать российская артиллерия, а не обещание тишины от российского руководителя. Применяются русские дроны. На части направлений потише.

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"Наши действия есть и будут зеркальными. Предложение 30-дневной полной и безусловной тишины — на столе, ответ должны дать в Москве. Украина вместе с нашими партнерами готова максимально конструктивно двигаться к миру, но нужна соответствующая готовность России", — сказал Зеленский.

"Ожидаю обновления информации с фронта в докладах на 00:00. Самое главное - сейчас очевидно, кто на самом деле был причиной войны все это время. Как только Путин действительно приказал уменьшить количество и жестокость ударов, боевых действий и убийств стало меньше. Единственный источник этой войны и ее затягивание - в России", — заявил глава украинского.

Напомним, военный аналитик и бывший британский полковник Ричард Кэмп сказал, зачем на самом деле Путину перемирие. Искренность кремлевского диктатора очень сомнительна, скорее всего за «пасхальным перемирием» есть скрытые цели.