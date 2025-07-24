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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1116
Время на прочтение
1 мин

Богдан «Тавр» Кротевич: Руководитель НАБУ должен подать в отставку, если у него есть хоть капля достоинства

Руководитель НАБУ Семен Кривонос должен подать в отставку, если бы имел хоть каплю достоинства, когда в его подчинении служили и чувствовали себя комфортно откровенные агенты РФ.

Богдан «Тавр» Кротевич: Руководитель НАБУ должен подать в отставку, если у него есть хоть капля достоинства

© скриншот с видео

Об этом заявил герой обороны Мариуполя, бывший и. командира и начальник штаба бригады "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич.

«И я отмечу: по заявлению СБУ, руководство НАБУ было информировано об одном из сотрудников, но не приняло меры, несмотря на ответственность обеспечивать безопасность и прозрачность своего института. Но у нас, похоже, никто в таких органах не умеет брать ответственность», - отметил «Тавр».

По его словам, нынешняя система неэффективна – и это касается не только НАБУ и САП, а в целом правоохранительных органов.

«И, возможно, если бы все эти руководители думали не только о своей "попе" в теплом кресле, а об институте, государстве и законе, в Украине было бы немного больше справедливости и верховенства права», - заявил «Тавр».

Дата публикации
Количество просмотров
1116
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