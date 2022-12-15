Боится "хлопка": Данилов объяснил, почему Путин отменил традиционную ежегодную пресс-конференцию

Путин окажется в плохом свете, если во время его выступления произойдет такой казус, как "хлопок", сказал Данилов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что глава Кремля Владимир Путин отменил большую ежегодную пресс-коференцию, потому что боится "хлопка", который может прилететь во время выступления.

Такое мнение секретарь СНБО выразил в эфире телемарафона.

"Он боится, что в тот момент, когда он будет проводить пресс-конференцию, где-то что-то вспыхнет, какой-то "хлопок" или что-то бабахнет. Представляете, как он будет выглядеть, если это произойдет во время так называемого его общения с народом", – сказал он.

По мнению чиновника, Путин окажется в плохом свете, если во время его выступления произойдет такой казус, как "хлопок". Он добавил, что хозяин Кремля находится "в загнанном углу, как крыса", поэтому будет сопротивляться.

Путин отменил ежегодную пресс-конференцию перед Новым годом

Напомним, президент-диктатор РФ Владимир Путин отказался от ежегодной пресс-конференции по итогам года и послания к Государственной Думе. Об этом 12 декабря сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

В британской разведке считают, что глава Кремля мог пойти на такой шаг из-за опасений, что придется отвечать на вопросы касательно начатой им войны в Украине.

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Путин отменил пресс-конференции и послание к Госдуме, потому что "ему нечего сказать".

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