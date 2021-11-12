Более 13 тысяч смертей: США убеждены, что главным препятствием миру в Украине является Россия

Более 13 тысяч смертей: США убеждены, что главным препятствием миру в Украине является Россия

Российская агрессия в Украине, которая продолжается уже восьмой год, привела к десяткам тысяч раненых, переселении около 1,6 миллиона человек.

Россия является главным препятствием в мирном урегулировании начавшегося Москвой вооруженного конфликта на востоке Украины.

Об этом заявила временно поверенная в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен во время заседания Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, — об этом сообщает Укринформ.

"Военная активность России в Украине и вокруг нее, вместе с все более враждебной риторикой Кремля в течение предыдущих месяцев, необоснованна и опасно провокационна. Главное препятствие миру – Россия. Это – конфликт, который начала Россия, и сейчас она несет полную ответственность за его завершение", – сказала Остриен.

Она напомнила, что продолжающаяся уже восьмой год российская агрессия в Украине привела к более 13 тыс. смертей, десяткам тысяч раненых, переселению около 1,6 миллиона человек и причинению огромного ущерба критической гражданской инфраструктуре.

"Мы призываем Россию прекратить свою агрессию, соблюдать режим прекращения огня, выполнять свои Минские обязательства и вывести свои силы с суверенной территории Украины", — подчеркнула представитель США в ОБСЕ.

Напомним, ранее это издание со ссылкой на отчет оборонно-разведывательной компании Janes сообщило, что Кремль продолжает стягивать войска и технику на украинские границы. В частности, в Воронежскую область РФ прибыл, по меньшей мере, один батальон российских танков Т-80У.

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