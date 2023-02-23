Более 40 процентов украинцев нуждаются в гуманитарной помощи — генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил российскую войну против Украины, назвав годовщину полномасштабного вторжения мрачной вехой для украинского народа и всего международного сообщества.

Об этом пишет Укринформ.

Об этом он заявил на чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН, рассматривающей проект резолюции «Принципы Устава ООН, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира в Украине».

«Годовщина российского вторжения в Украину является мрачной вехой – как для народа Украины, так и для международного сообщества. Это вторжение есть оскорбление нашей коллективной совести. Это нарушение Устава ООН и международного права. Она имеет драматические последствия в гуманитарной сфере и области прав человека. И это влияние ощущается далеко за пределами Украины», – заметил генсек.

Более 40 процентов украинцев нуждаются в гуманитарной помощи. Поэтому генсек вернулся в международное сообщество с просьбой поддержать призыв ООН о выделении для народа Украины 5,6 млрд долларов.

По словам Генсека, возможные последствия развертывания конфликта по спирали – это очевидная и реальная опасность.

«Между тем мы слышим скрытые угрозы возможности применения ядерного оружия. Так называемое тактическое применение ядерного оружия абсолютно неприемлемо», – отметил он.

Хотя сегодня перспективы могут показаться мрачными, Гутерреш призвал «работать, зная, что настоящий, долговременный мир должен основываться на Уставе ООН и международном праве».

«Чем дольше будут продолжаться боевые действия, тем сложнее будет эта работа», – резюмировал он.

Также читайте Год войны: в ООН назвали количество убитых гражданских украинцев

Тем временем Москва пытается преодолеть свою изоляцию. В преддверии апрельского голосования, которое привело к приостановлению деятельности России в Совете ООН по правам человека, Россия предупредила страны, что голосование за это мероприятие будет считаться "недружественным жестом" и будет учтено в развитии двусторонних отношений.

Читайте также:

Генассамблея ООН: Украина представит резолюцию против России