Более 40 стран собрались, чтобы помочь Украине победить: первые подробности встречи в Рамштайне

Министры обороны 40 стран мира собрались на авиабазе Рамштайн в Германии, чтобы обсудить поддержку Украины в войне с РФ.

США созвали военную конференцию своих партнеров для помощи Украине в ее военном противостоянии с Россией. Место встречи – крупнейшая военная зарубежная база США в мире – немецкий город Рамштайн.

О встрече стран написал министр обороны США Ллойд Остин в Twitter.

"Мы только что начали историческую встречу — более 40 стран собрались вместе, чтобы помочь Украине выиграть борьбу против несправедливого вторжения России. Наша цель — уйти отсюда с общим, прозрачным пониманием краткосрочных и долгосрочных требований Украины по безопасности", — написал он.

Если вы бросаете историю назначения — более 40 стран gathered together to help Ukraine win the fight against Россия's unjust invasion. Ваше дело есть это сделать с единой, transparent understanding of Ukraine's short-term and long-term security requirements. pic.twitter.com/sRuhu7aPis — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) April 26, 2022

Американская делегация прибыла туда сразу после визита в Киев.

За развитием событий следит корреспондент украинской службы BBC Григорий Жигалов, он рассказал детали для ТСН.

Эта конференция – это кардинальный излом в том, как демократический мир реагирует на агрессию России.

Twitter: Министр обороны США Ллойд Остин

"Представители более сорока стран прибыли сюда, на американскую военную базу Рамштайн по приглашению США. Среагировали в очень короткие сроки. Долгое время страны запада были очень осторожны с поставками оружия Украине. Речь в первую очередь шла об оборонном вооружении. И это было почти всегда — довольно легкое вооружение.Теперь страны не просто говорят об отправке Украине тяжелого высокотехнологичного оружия. И интересно, что — сегодня утром, кажется, прозвучали предупреждения из Москвы. Министр иностранных дел Лавров снова пригрозил третьей мировой. Но, похоже, такие пугалки России уже не работают. Как заявил глава пентагона, Украина нуждается в помощи, чтобы выиграть войну сейчас, и помощи после победы. И Украина – получит помощь. Следовательно, Соединенные Штаты собрали партнеров со всего мира на конференцию по военной поддержке Украины", — сообщил корреспондент.

Министр обороны Украины Алексей Резников ознакомил коллег с ситуацией на поле боя. И с военными потребностями украинской армии.

Второй большой блок вопросов – как мир может помочь Украине сейчас. Каким оружием. По словам корреспондента, не все итоги сегодняшней конференции будут озвучены публично.

"Германия передаст Украине зенитные танки Gepard. Об этом объявила министр обороны Кристине Ламбрехт. Это заявление, которое в Киеве долго ждали. И вот оно прозвучало", — сообщил Жигалов.

Кристине Ламбрехт, министр обороны ФРГ, заявила об отмене Германией табу отправлять оружие в кризисные регионы.

"Мы выделяли оружие из резервов Бундесвера настолько, насколько могли. Но запасы наши – лимитированные, поскольку на нашей армии экономили годами. Потом мы пошли по пути обмена, когда одна страна выделяет оружие советского образца, а мы постепенно закрываем этот пробел. А также мы решили помочь танковыми системами Gepard. Это именно то, в чем Украина сейчас нуждается – защитить свое небо системами из земли", — заявила она.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с госсекретарем и министром обороны США. На встрече стороны обсудили оборонную помощь, ужесточение санкций против России, финансовую поддержку Украины и гарантии безопасности.

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