Более 4000 правок: в Раде сообщили, на каком этапе законопроект о мобилизации

Рассмотрение законопроекта может затянуться на недели, если каждый нардеп поставит свою правку на голосование.

В законопроект о мобилизации было внесено много технических поправок, которые нужно убрать для более быстрого рассмотрения документа. Парламентский Комитет по нацбезопасности сейчас работает над этими правками.

Об этом рассказал заместитель главы Комитета Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Егор Чернев, сообщается на сайте парламента.

По словам Чернева, комитет по безопасности понимает важность принятия законопроекта о мобилизации, поэтому активно работает над поданными правками, которых в общей сложности более 4000. Все представленные предложения сгруппированы по 16 блокам, сейчас принимаются решения за основу.

После этого свою работу выполнит секретариат Рады, поскольку есть много повторяющихся поправок.

"Отдельно очень активные парламентарии подали по 100-300 правок, но многие из них носят технический характер. Если у кого-то была задача затянуть процесс рассмотрения законопроекта, то это точно не удастся. Мы будем рассматривать все поблоково и надеюсь, что проработаем этот документ в ближайшее время", – рассказал нардеп.

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Рассмотрение мобилизационного законопроекта может затянуться на недели.

"На второе чтение он может быть вынесен уже в марте, однако здесь возникает главный вопрос — как законопроект будет проходить сессионный зал, ведь каждый народный депутат имеет право поставить свою правку на голосование. Если такое произойдет, то рассмотрение может затянуться на недели", — отметил Чернев.

Он добавил, что существует спецпроцедура, однако к столь важному документу вряд ли уместно ее применять.

Нардеп выразил надежду на договоренность со всеми фракциями и группами по вопросам, которые должны быть оставлены в законопроекте, и тем, которые должны быть убраны из документа, чтобы быстрее проголосовать его в зале.

Кстате, накануне нардеп Роман Костенко сообщил, что дата голосования за законопроект о мобилизации будет зависеть от того, сколько этот документ будут рассматривать в комитете по вопросам нацбезопасности.

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