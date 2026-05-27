Более 50 стран на заседании ООН осудили новые угрозы России: США отказались

Почему США промолчали в ООН

Россия призвала Вашингтон эвакуировать свое посольство в Киеве в понедельник, угрожая «систематическими ударами» по украинской столице на фоне аналогичных предупреждений другим дипломатическим миссиям.

В ответ более 50 стран на заседании ООН осудили новые угрозы Москвы. Однако Соединенные Штаты не поддержали документ, пишет France24.

«Мы также осуждаем недавние угрозы России дипломатическим учреждениям и посольствам в Киеве. Это то, с чем мы не можем мириться», — говорится в заявлении представителя Украины в ООН Андрея Мельника.

Заявление подписали европейские страны, Япония, Южная Корея и другие. Соединенные Штаты не были среди подписантов.

В то же время генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «традиционно» выразил обеспокоенность по поводу российских атак.

«Я глубоко обеспокоен недавним заявлением Российской Федерации о нанесении последовательных и систематических ударов по украинским оборонным предприятиям в Киеве, а также по центрам принятия решений и командным пунктам», — заявил он в Совете Безопасности ООН.

Россия грозит новым ударом по Киеву

Ранее сообщалось, что российские войска могут готовить новый массированный удар по Украине в следующие двое суток.

Напомним, официальный представитель МИД страны-агрессорки Мария Захарова запугивала, что РФ снова будет наносить удары по Киеву. Кроме того, в Министерстве иностранных дел РФ пригрозили, что иностранцам следует как можно быстрее покинуть украинскую столицу.

В свою очередь, в ЕС жестко ответили на угрозы Кремля и сделали заявление об эвакуации из Киева. Западные дипломаты отвергли ультиматум России по поводу немедленной эвакуации из Киева, в то время как аналитики связывают эти новые угрозы Москвы с изменением ситуации на поле боя в пользу украинских военных.

