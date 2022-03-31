Более 70% опрошенных: американцы доверяют Зеленскому больше, чем Байдену

Более 70% опрошенных: американцы доверяют Зеленскому больше, чем Байдену

Президент Украины возглавил топ американского рейтинга мировых лидеров.

Президент Украины Владимир Зеленский получает очень положительные оценки американской общественности. Зеленского поддерживают 72% опрошенных граждан США — больше, чем любого другого международного лидера.

Об этом говорится в опросе американского социологического центра Pew Research Center, проведенного 21-27 марта.

Лишь около четверти взрослых американцев (26%) мало доверяют украинскому лидеру или вообще не доверяют.

Более половины американцев доверяют двум известнейшим лидерам Европы: президенту Франции Эммануэлю Макрону (55% доверия) и новому канцлеру Германии Олафу Шольцу (53%). Уверенность американцев в международных способностях Шольца на 10% ниже рейтинга бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель (63%).

Макрон и Шольц — на втором и третьем месте рейтинга после Зеленского.

Тогда как президенту США Джо Байдену в вопросах международной политики доверяют 48%, а 52% не слишком доверяют или не доверяют вообще.

Pew Research Center

Президент страны-агрессора Владимир Путин получил ужасный рейтинг: всего 6% взрослых американцев выражают ему доверие после решения вторгнуться в Украину. Это рекордно низкий показатель среди опросов, проводивших почти два десятилетия. Не доверяют Путину 92% американцев.

Глава Китая Си Цзиньпин продолжает получать низкие рейтинги, и только 15% американцев выражают ему доверие.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 30 марта провел длительный телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

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