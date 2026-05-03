Более дорогая нефть не спасет Россию: в чем главная проблема Кремля

Климкин

Реклама

Российская экономика испытывает глубокие структурные проблемы, которые невозможно решить только дополнительными доходами. Даже увеличение поступлений от энергоресурсов не изменит общую ситуацию.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире «Новости.LIVE».

По словам Климкина, Путин получил дополнительные деньги, но они не решат его структурные вопросы в экономике.

Реклама

«Она все равно будет хромать. Но дополнительные деньги можно разбрасывать на социалку. Там то интернет отключают, блекауты, то кто-то записывает видео Путин — ***… Нужно кого начинать зачищать. Это идет по волнам. Там есть свои элементы нестабильности», — объяснил Климкин.

Климкин предположил, что Трампу сейчас невыгодно договариваться с Путиным. Он подождет.

«Но до бесконечности он не может ждать, потому что выборы приближаются. Трампу суперторопиться — нет. Но растет сесть и смотреть, как трупы врагов проплывут, к сожалению, тоже не его история», — заключил дипломат.

Как мы писали ранее, президент РФ Владимир Путин накануне 9 мая оказался в сложной ситуации и может пытаться вовлечь лидера США Дональда Трампа в давление на Украину. Об этом заявил дипломат Владимир Огрызко. В то же время, по его словам, влияние США на Украину уже не является решающим. Более того, проблемы внутри российской элиты лишь усугубляют кризис для Кремля. По мнению дипломата, Трамп не поможет Путину.

Реклама

Новости партнеров