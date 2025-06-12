Более половины депутатов Верховной Рады не платят штрафы: кто возглавляет рейтинг нарушителей

Депутаты / © Associated Press

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По состоянию на июнь 2025 года более половины действующих народных депутатов Украины — 210 из 399 — являются должниками по открытым исполнительным производствам. Интересно, что большинство этих долгов касается неуплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Такие данные обнародованы в открытом доступе на основе информации по исполнительным производствам.

Об этом сообщает Ненька.info.

Депутаты-«рекордсмены» по неуплаченным штрафам

1 место — Михаил Бондарь («Европейская солидарность») является абсолютным «лидером» с 99 производствами. Депутат объясняет это тем, что оформляет на себя автомобили для ВСУ, а нарушения уже совершают военные водители.

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2 место — Игорь Негулевский («Слуга народа») занимает второе место с 38 открытыми производствами, из которых 24 — по просроченным штрафам ПДД.

3 место — Владимир Тимофейчук («Слуга народа») — третье по количеству производств: 25, из них 11 — за нарушение ПДД.

Среди других народных избранников, имеющих более десяти неуплаченных штрафов, фигурируют:

Александр Фельдман («Восстановление Украины»)

Василий Вирастюк («Слуга народа»)

Артем Дмитрук (бывший нардеп, ныне в розыске)

Александр Сухов («Доверие»)

Андрей Одарченко (экснардеп, осужденный за взяточничество)

Ранее сообщалось, каким политикам украинцы доверяют больше всего в рамках свежего майского опроса Киевского международного института социологии. В их числе Зеленский, Алексей Арестович, Юрий Бойко, Виталий Кличко, Петр Порошенко, Сергей Притула, Дмитрий Разумков, Юлия Тимошенко, Алексей Гончаренко и Евгений Мураев.

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