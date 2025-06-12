ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
514
Время на прочтение
1 мин

Более половины депутатов Верховной Рады не платят штрафы: кто возглавляет рейтинг нарушителей

Более половины народных депутатов Украины — 210 из 399 — имеют открытые исполнительные производства. Причем львиная доля этих долгов касается неуплаченных штрафов за нарушение ПДД.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Депутаты

Депутаты / © Associated Press

По состоянию на июнь 2025 года более половины действующих народных депутатов Украины — 210 из 399 — являются должниками по открытым исполнительным производствам. Интересно, что большинство этих долгов касается неуплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Такие данные обнародованы в открытом доступе на основе информации по исполнительным производствам.

Об этом сообщает Ненька.info.

Депутаты-«рекордсмены» по неуплаченным штрафам

1 место — Михаил Бондарь («Европейская солидарность») является абсолютным «лидером» с 99 производствами. Депутат объясняет это тем, что оформляет на себя автомобили для ВСУ, а нарушения уже совершают военные водители.

2 место — Игорь Негулевский («Слуга народа») занимает второе место с 38 открытыми производствами, из которых 24 — по просроченным штрафам ПДД.

3 место — Владимир Тимофейчук («Слуга народа») — третье по количеству производств: 25, из них 11 — за нарушение ПДД.

Среди других народных избранников, имеющих более десяти неуплаченных штрафов, фигурируют:

  • Александр Фельдман («Восстановление Украины»)

  • Василий Вирастюк («Слуга народа»)

  • Артем Дмитрук (бывший нардеп, ныне в розыске)

  • Александр Сухов («Доверие»)

  • Андрей Одарченко (экснардеп, осужденный за взяточничество)

Ранее сообщалось, каким политикам украинцы доверяют больше всего в рамках свежего майского опроса Киевского международного института социологии. В их числе Зеленский, Алексей Арестович, Юрий Бойко, Виталий Кличко, Петр Порошенко, Сергей Притула, Дмитрий Разумков, Юлия Тимошенко, Алексей Гончаренко и Евгений Мураев.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
514
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie