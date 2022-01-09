Более пяти тысяч задержанных в Казахстане и появление новой мутации коронавируса: пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Полиция завела 125 уголовных дел, связанных с беспорядками, в том числе по фактам применения насилия, убийств, ограблений. В Казахстане задержаны уже более 5 тысяч человек. Читать дальше –>
- Россия продолжает опрокидывание военных и техники ВДВ в Казахстан. Читать дальше –>
- Перед американо-российскими переговорами по гарантиям безопасности, запланированным на 10 января в Женеве, американские официальные лица продолжают озвучивать новые сферы возможных санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом пишет агентство Associated Press. Читать дальше –>
- Представители США на переговорах с РФ намерены предложить обсудить вопросы размещения ракет и масштаба учений в Европе. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с этими планами. Читать дальше –>
- На Кипре была обнаружена новая мутация коронавируса под названием "Дельтакрон". Читать дальше –>