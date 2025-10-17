- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 124
- Время на прочтение
- 2 мин
"Болевые точки" российской оборонки: украинская делегация привезла Трампу секретные карты
На встрече в Вашингтоне украинская делегация передала американскому лидеру Дональду Трампу визуальные материалы, иллюстрирующие ключевые объекты и места военной экономики РФ.
Украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом передала ему детализированные карты. На этих картах отмечены уязвимые места российского оборонно-промышленного комплекса и ключевые объекты, воздействие на которые может ускорить завершение войны.
Об этом пишет «Общественное» со ссылкой на собственный источник украинской делегации.
Стратегический инструмент давления на Путина
Вместе с президентом Зеленским в Белый дом прибыли другие ключевые украинские чиновники, в частности, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров, министер энергетики Светлана Гринчук и посол Украины в США Ольга Стефанишина. Цель визита – усиление поддержки и поиск путей для прекращения российской агрессии.
По словам источника, передаваемые карты являются стратегическим инструментом. Они содержат детальный анализ функционирования и мест российской военной экономики, что позволяет определить наиболее эффективные цели для санкционного или иного давления.
"На картах - болевые точки российской оборонки и военной экономики, на которые можно надавить, чтобы заставить Путина прекратить войну", - сказал источник.
Эта информация, вероятно, является частью украинской стратегии, направленной на то, чтобы убедить администрацию США в необходимости более решительных шагов, включая предоставление дальнобойного оружия, например ракеты Tomahawk, и усиление экономических санкций против российского военно-промышленного комплекса.
Напомним, что действительно стоит за заявлениями Трампа о приближении мира. Аналитики указывают на три конкретных отказа Украины : в ракетах, в сотрудничестве по дронам и в новых санкциях против Кремля.