"Болевые точки" российской оборонки: украинская делегация привезла Трампу секретные карты

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский / © Белый дом

Реклама

Украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом передала ему детализированные карты. На этих картах отмечены уязвимые места российского оборонно-промышленного комплекса и ключевые объекты, воздействие на которые может ускорить завершение войны.

Об этом пишет «Общественное» со ссылкой на собственный источник украинской делегации.

Стратегический инструмент давления на Путина

Вместе с президентом Зеленским в Белый дом прибыли другие ключевые украинские чиновники, в частности, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров, министер энергетики Светлана Гринчук и посол Украины в США Ольга Стефанишина. Цель визита – усиление поддержки и поиск путей для прекращения российской агрессии.

Реклама

По словам источника, передаваемые карты являются стратегическим инструментом. Они содержат детальный анализ функционирования и мест российской военной экономики, что позволяет определить наиболее эффективные цели для санкционного или иного давления.

"На картах - болевые точки российской оборонки и военной экономики, на которые можно надавить, чтобы заставить Путина прекратить войну", - сказал источник.

Эта информация, вероятно, является частью украинской стратегии, направленной на то, чтобы убедить администрацию США в необходимости более решительных шагов, включая предоставление дальнобойного оружия, например ракеты Tomahawk, и усиление экономических санкций против российского военно-промышленного комплекса.

Напомним, что действительно стоит за заявлениями Трампа о приближении мира. Аналитики указывают на три конкретных отказа Украины : в ракетах, в сотрудничестве по дронам и в новых санкциях против Кремля.