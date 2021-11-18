"Болезненные экономические удары" для РФ: Кулеба заявил о поддержке партнеров Украины на случай угрозы Кремля

"Болезненные экономические удары" для РФ: Кулеба заявил о поддержке партнеров Украины на случай угрозы Кремля

Глава МИД доволен переговорами в Вашингтоне и Брюсселе.

Украина вместе с партнерами в США и Евросоюзе готовят ряд мер, которые помогут сдержать Россию от "агрессивных действий".

Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что поведение Кремля "существенно возросло за последние недели" и на дипломатическом, и на военном направлениях. По его словам, на прошлой неделе в ходе официальных встреч в Вашингтоне и Брюсселе удалось "мобилизовать ключевых евроатлантических партнеров в поддержку Украины".

"Между разными столицами и институтами сейчас ведется работа по разработке комплексного пакета сдерживания России. Он включает в себя политическое и дипломатическое давление, болезненные экономические удары на случай расширения российской агрессии и список конкретных потребностей для укрепления вооруженных сил Украины", — заявил Дмитрий Кулеба.

Как сообщалось, госсекретарь США Энтони Блинкена и главы британского Генштаба Ника Картера заявили, что мигрантский кризис, спровоцированный Беларусью, не случайен — это попытка отвлечь внимание от скопления войск РФ у границы с Украиной.

Кроме того, об увеличении войск РФ на территории Украины писали иностранные СМИ. Ссылаясь на спутниковые снимки, видео в соцсетях и неназванных должностных лиц, журналисты The Washington Post и Politico утверждают о скоплении сухопутных войск, бронетанковых подразделений, танков и самоходной артиллерии под российским городом Ельня (Смоленская обл.), где-то в 300 км от Черн.

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